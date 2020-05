Darth Pika : James Turner, le directeur artistique de Pokémon Epée & Bouclier célèbre le Star Wars Day

Il s'agit d'un petit clin d’œil sympathique de James Turner, le directeur artistique de Pokémon Epée / Bouclier qui a publié sur son compte Twitter une amusante illustration montrant Pikachu en Darth Vador. Avec cette illustration, James Turner célèbre à sa façon le Star Wars Day, la journée internationale dédiée à la saga culte de George Lucas qui tombe aujourd'hui, le 4 mai. Retrouvez cette illustration ci-dessous. May The 4th Be With You.

