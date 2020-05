Pokémon Epée et Bouclier - Evoli Gigamax débarque dans les Raids Dynamax

Jusqu'alors Pokémon exclusifs pour les possesseurs de sauvegardes de Pokémon let's Go Pikachu et Evoli, les versions Gigamax des deux mascottes de la franchise éponyme sont enfin accessibles à la capture pour tous les joueurs de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Pikachu ayant été à l'honneur ces derniers jours, la dernière mise à jour des Terres Sauvages permet enfin aux joueurs de rencontrer des Evoli en forme Gigamax lors de leurs Raids Dynamax.

Pour mettre la main sur ce Pokémon si particulier, vous avez jusqu'au 26 mai pour mettre à jour le bulletin des terres sauvages dans les options cadeau mystère de votre menu dans Pokémon Epée ou Pokémon Bouclier, et de croiser les doigts avant de lancer un Raid Dynamax seul ou entre amis.