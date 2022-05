Pokémon Écarlate et Violet vous donnent rendez-vous pour leur nouvelle bande-annonce

Nous n'avions plus eu de nouvelles d'eux depuis leur annonce le 27 février dernier , mais Pokémon Écarlate et Pokémon Violet reviennent aujourd'hui vers nous avec une bonne nouvelle. Le 1er juin à 15 heures (heure de Paris) , une nouvelle bande-annonce de la prochaine génération de Pokémon sera dévoilée. Une belle occasion de revoir Poussacha, Chochodile ainsi que Coiffeton et de découvrir de nouvelles informations sur cette génération, son univers et pourquoi pas une date de sortie officielle. Comme d'habitude, cette vidéo sera à visionner sur ce lien.

Qu'attendez-vous de cette bande-annonce ? Quels sont vos pronostics ?