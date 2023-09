Pokémon Écarlate et Violet s'offrent une nouvelle version physique incluant le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro

Si vous n'avez pas encore fait l'acquisition de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet sur Nintendo Switch et que vous attendiez la sortie du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro pour le faire, bonne nouvelle ! Nintendo vient de confirmer que les jeux ressortiront le 3 novembre prochain dans deux nouvelles versions incluant le fameux DLC partout dans le monde. Pour rappel, la première partie du DLC dénommée Le Masque Turquoise est d'ores et déjà accessible aux joueurs. Le Volume 2 dénommé Le Disque Indigo sortira quant à lui dans le courant de l'Hiver 2023. Si vous n'en avez pas eu l'occasion, notre test de la première partie du DLC est disponible à la lecture juste-ici.

