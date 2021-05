Pokémon Adventures Sinnoh : trailer brillant du fan-made de Pokémon Diamant et Pokémon Perle

Si vous êtes fan des Pokémon, vous savez que cette année, les épisodes Pokémon Diamant et Pokémon Perle sortis en 2007 sur NDS vont avoir droit à des remakes nommés Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante; des remakes, à priori, fidèles adoptant un style "chibi" et restant proches des Pokémon 2D de la grande époque. Un parti pris qui a divisé même si on peut supposer que désormais (comme pour Zelda ou Mario) les jeux Pokémon vont être décliné en deux séries différentes, 2D et 3D. Pour autant, des fans réunis sur le compte @milleniumloops ont voulu créer leur propre projet en optant pour une "réinvention" en 3D de Pokémon Diamant et Pokémon Perle en mêlant Pokémon Epée, Légendes Pokémon : Arceus et les animés Pokémon. On vous en avait déjà parlé ICI mais aujourd'hui, le trailer complet de leur projet a été dévoilé avec un nouveau titre : Pokémon Adventures Sinnoh. Alors attention, il ne s'agit pas d'un jeu mais simplement d'un concept de jeu. Pour autant, on ne peut qu'être impressionné par le résultat : que ce soit la mise en scène, les voix, le système de combat, les nouvelles évolutions, etc... Tout a été pensé avec minutie. Retrouvez le trailer de ce jeu imaginaire ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

.Pour rappel, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont attendus en fin d'année sur la Nintendo Switch. Quant à Légendes Pokémon : Arceus, il faudra attendre 2022 .

Source : Youtube