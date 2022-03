Pocky & Rocky Reshrined - Les éditions limitées et collector débarquent sur Strictly Limited Games

Nous vous en parlions en début de mois, Pocky & Rocky Reshrined en plus de se payer une nouvelle aventure en 2022 a également le droit à une sortie physique sur Nintendo Switch et PS4. Les précommandes des versions collectors ouvriront quant à elles dans le courant de la journée en exclusivité sur le site de Strictly Limited Games. Vous aurez donc accès à une édition standard, une édition limitée avec une peluche, et une édition collector contenant la peluche et divers goodies.

Retrouvez la suite du légendaire Pocky & Rocky, un shoot-aventure en vue de dessus qui se déroule dans un Japon médiéval au décors colorés et envahis de créatures du folklore Japonais

Pocky & Rocky Reshrined, à explorer seul ou à deux, est complètement inédit et conserve un magnifique aspect 16-bit, avec des graphismes et des sons optimisés.

Joue seul en mode d'histoire ou avec un ami en mode libre et continue l'histoire à partir du tout nouvel épisode de la série

Jouez en prenant la place de Pocky, Rocky, ou de l'un des trois nouveaux personnages

Un mode extra simple pour les débutants disponible, ou frottez vous aux meilleurs joueurs et tentez de battre les scores en ligne

Et pour ceux voulant se contenter de la version simple, nous vous rappelons que diverses boutiques comme notre partenaire amazon a déjà ouvert ses précommandes.