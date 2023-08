Shadow of the Ninja – Reborn est de retour sur Nintendo Switch plus de 33 ans après sa sortie initiale

Après le succès de vente de Pocky & Rocky Reshrined l'année dernière, ININ Games et TENGO PROJECT continuent leur projet de remettre en avant d'anciens titres de Natsume Atari Inc. sur consoles modernes. Le prochain titre à voir le jour sera Shadow of the Ninja - Reborn. Attendu dans le courant du printemps 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Shadow of the Ninja - Reborn Ce pionnier des jeux d'action ninja revient après 33 ans.

Le titre original est sorti sur le Nintendo Family Computer japonais par Natsume Inc. en 1990. À l'époque, il s'agissait de l'un des jeux d'action les plus aboutis sur ordinateur familial et de l'un des meilleurs jeux en coopération à deux joueurs. C'était également le premier d'une série de titres qui ont consolidé la réputation de Natsume en tant que maître des jeux d'action.



Sorti sous le nom de SHADOW OF NINJA en Amérique du Nord et BLUE SHADOW en Europe, ce classique revient enfin dans une toute nouvelle production.



L'action légendaire à deux joueurs en simultané !

Le célèbre jeu d'action ninja à défilement latéral en 2D avec jeu simultané à deux joueurs est de retour dans ce nouveau remake. Choisissez un personnage masculin ou féminin et travaillez ensemble pour vaincre des ennemis redoutables.



Une qualité de pixel art incroyablement détaillée !

L'attachement à l'art du pixel en style 16 bits qui a été tant acclamé dans notre titre précédent, Pocky & Rocky Reshrined, sera de nouveau présent dans cette nouvelle version. Appréciez l'art du pixel soigneusement conçu pour donner vie au jeu !



Iku Mizutani, le compositeur vedette qui a contribué à créer le son emblématique de Natsume, est de retour !

M. Mizutani, qui a créé la bande originale de Natsume pour la version originale de ce titre ainsi que pour les séries Shatterhand et Medarot, a été confirmé pour ce nouveau projet. Les joueurs classiques se délecteront de ses célèbres riffs de guitare et de ses mélodies 16 bits au rythme effréné !



Dynamic Production s'occupe à nouveau des visuels !

Comme pour l'original des années 90, les visuels clés et les illustrations des personnages seront pris en charge par Dynamic Production.