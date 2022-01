Pocky & Rocky Reshrined s'offre un nouveau trailer

Si vous étiez joueur dans les années 90 et que vous possédiez une Super Nintendo, vous avez peut-être connu les joies de Pocky & Rocky et sa suite, des shoot them up originaux en vue de dessus mettant en vedette une jeune prêtresse guerrière, Pocky et son adorable tanuki Rocky aux prises avec des Yokaî et une ribambelle de créatures inspirées par le folklore et la mythologie japonaise. Plus ou moins tombée dans l'oubli, la licence s'apprête à faire son retour sur Nintendo Switch avec un nouvel épisode, Pocky & Rocky Reshrined conçu comme un hommage par par l'équipe d'origine. Initialement prévu pour une sortie l'année dernière, Pocky & Rocky Reshrined sortira finalement au cours de l'année 2022. En attendant d'autres détails, retrouvez un nouveau trailer qui vous permettra d'avoir un aperçu du gameplay mais aussi de la réalisation du jeu.