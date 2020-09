Pocky & Rocky de retour sur consoles en 2021

Pocky & Rocky est une licence qui a connu son heure de gloire aux débuts des années 90 avec un titre sorti sur Super Nintendo dont le style kawaï tranchait avec les autres shoot them up de l'époque d'autant plus qu'il pouvait être joué à deux sur un même écran. Disparu des radars depuis plusieurs années, la licence réapparaît aujourd'hui avec un nouveau titre (en fait le troisième) réalisé par l'équipe d'origine dans le cadre du projet Tengo. Toujours développé sous l'égide de Natsume, le jeu permettra de retrouver la jeune prêtresse Pocky et son tanuki, Rocky. Il devrait garder un esprit rétro tout en proposant des graphismes améliorés. Un premier aperçu est disponible avec la vidéo ci-dessous

Pour l'instant nommé, Pocky & Rocky 2021, le jeu est annoncé pour l'année prochaine dans le monde entier. On devrait en découvrir plus durant le Tokyo Game Show 2020 Online qui se tiendra du 23 septembre au 27 septembre .