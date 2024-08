Shadow of the Ninja - Reborn s'offre une démo sur l'eShop

Se présentant comme le remake de Blue Shadow, titre emblématique de la NES, Shadow of the Ninja - Reborn s'apprête à sortir sur Nintendo Switch et supports concurrents le 29 août prochain. Pour l'occasion, ININ Games et TENGO PROJECT proposent aux joueurs de découvrir le titre en avant-première avec une démo accessible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch.

2029 dans un futur dystopique sinistre. Deux guerriers de la nuit ont pour tâche de sauver la nation !

Après 33 ans dans l'ombre, ce jeu d'aventure et d'action revient dans la lumière avec un nouveau look ! Plus beau et plus maniable que jamais, Shadow of the Ninja - Reborn est le remake par Tengo Project d'un classique culte attendu par les fans.

Dans cette aventure captivante, vous manierez votre katana ainsi qu'un arsenal nettement plus vaste que dans le jeu NES d'origine, et vous utiliserez votre agilité de ninja pour affronter des vagues d'ennemis puissants. Toutefois, le défi ne s'arrête pas là ! 6 niveaux complexes, vastes et habilement conçus mettront votre talent à l'épreuve avec des pièges retors et des plateformes ardues.

Considéré comme l'un des meilleurs jeux coopératifs 2 joueurs de son époque, Shadow of the Ninja – Reborn vous permet de jouer ensemble en local en incarnant les ninjas légendaires Hayate et Kaede.

Outre les ajouts de Tengo Project, ce remake inclut aussi la participation d'Iku Mizutani, le célèbre compositeur qui a contribué à la création du son emblématique de Natsume, ainsi que des morceaux incontournables pour divers jeux NES. Les fans de Mizutani et de retrogaming du monde entier se délecteront de ses célèbres riffs de guitare et de ses mélodies rétro rythmées !

Nos courageux héros, Hayate et Kaede, font l'objet d'une amélioration graphique impressionnante par rapport à leurs modèles 8 bits d'origine. Mais ce n'est pas tout : des ennemis mortels aux niveaux tout aussi funestes, tous les éléments de ce jeu ont été fidèlement recréés avec des sprites d'une qualité exceptionnelle.

Alors, glissez-vous dans l'ombre et frayez-vous un chemin en combattant dans la jungle de béton futuriste qui compose ce bijou du jeu d'action qu'est Shadow of the Ninja – Reborn !