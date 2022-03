Pocky & Rocky Reshrined - Les précommandes des versions physiques sont ouvertes sur Nintendo Switch

Alors que la licence signe son grand retour sur consoles pour cette année 2022, ININ confirme que Pocky & Rocky Reshrined aura le droit à une version physique en Europe sur Nintendo Switch et PS4. Si nous n'avons pas encore de date de sortie précise à nous mettre sous la dent, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes du plusieurs boutiques dont amazon. De plus, une version collector à quantité limitée a également été annoncée en partenariat avec Strictly Limited Games. Le visuel et le contenu ne sont pas encore confirmés à l'heure actuelle.

Pocky & Rocky Reshrined

Précommander le jeu sur amazon.fr