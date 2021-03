Plants vs. Zombies : la Bataille de Neighborville disponible sur Nintendo Switch - Tous les détails et vidéo de gameplay

C'était une rumeur qui courait depuis pas mal de temps déjà et c'est désormais une réalité : Plants vs. Zombies: La Bataille de Neighborville est disponible sur Nintendo Switch. Premier jeu développé avec le moteur Frosbite d'EA à sortir sur la console de Nintendo, Plants vs. Zombies: La Bataille de Neighborville vous invite à prendre part à une guerre colorée quoique impitoyable entre l'univers des plantes et d'affreux zombies (d'où le titre, logique.) Très simple à prendre en main mais pas dénué de subtilités, Plants vs. Zombies: La Bataille de Neighborville est un jeu de tir bourré d'action, jouable seul ou à plusieurs, en local ou en ligne, qui se distingue des autres titres du genre par son univers bariolé et surtout son humour ravageur. La version Nintendo Switch a, semble-t-il, fait l'objet d'un soin particulier avec possibilité d'utiliser le gyroscope pour els commandes ou encore des menus tactiles en mode portable. En attendant notre test complet, prochainement sur vos écrans, retrouvez tous les détails sur le jeu ci-dessous ainsi que des images, le trailer en français et notre première partie en vidéo.

Plants vs. Zombies: La Bataille de Neighborville - Edition Intégrale est disponible sur l'eShop au prix de 39,99€ (pour un poids de 6.5 Go.) Le jeu est aussi disponible en version boîte (notamment sur Amazon- voir lien Partenaire.