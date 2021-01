Plants Vs. Zombies: Battle for Neighborville repéré sur Nintendo Switch

Cela fait déjà pas mal de temps que les rumeurs annoncent la sortie sur Nintendo Switch de Plants vs. Zombies: La Bataille de Neighborville mais il semblerait que cette fois-ci, on se rapproche d'une sortie effective... Alors attention, à ce stade, cela reste malgré tout une rumeur mais le jeu a fait son apparition dans une édition complète pour la Nintendo Switch sur le site GameFly qui par le passé a déjà révélé l'existence de différents jeux avant leur officialisation. On se souvient aussi qu' en juin dernier , EA avait annoncé la sortie prochaine de sept jeux sur Nintendo Switch et Jeff Grubb du site VentureBeat y avait alors inclus Plants vs. Zombies...

Si on en croit GameFly, Plants vs. Zombies: La Bataille de Neighborville - Edition Complete devrait sortir le 19 mars sur Nintendo Switch. On devrait donc être fixé (ou pas) d'ici peu. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

A noter que depuis, GameFly a supprimé la référence Plants vs. Zombies de son site...

