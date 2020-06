EA Play Live : EA annonce 7 jeux qui arriveront prochainement sur Nintendo Switch

Durant la nuit du 18 au 19 juin 2020 se déroulait le EA Play Live organisé par Electronic Arts. Durant ce show, nous avons pu en apprendre plus sur les prochains jeux édités par la firme pour les futurs mois à venir. Bonne nouvelle, Electronic Arts prévoit de sortir 7 jeux sur Nintendo Switch durant les 12 prochains mois .

Nous savons d'ores et déjà qu'Apex Legends et Burnout Paradise : Remastered font partie du lot et arriveront sur Nintendo Switch durant cette fin d'année 2020 . Alors qu'en est-il des 5 autres jeux ? Affaire à suivre...

Si vous ne voulez pas manquer les prochains événements "Live", nous vous invitons à consulter notre news récapitulative ici.

Source : Youtube