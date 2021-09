Lost in Random : le nouveau jeu de Zoink! (Fe, Flipping Death...) disponible sur Nintendo Switch - Notre vidéo de gameplay en FR

Lost in Random est le nouveau jeu de Zoink Games un studio indépendant suédois à qui l'on doit le féérique FE ou encore l'inquiétant Flipping Death et que les fans de Nintendo connaissent aussi grâce à leur premier jeu, l'étonnant The Kore Gang qui fait partie des curiosités de la Wii. Pour leur nouveau titre édité par Electric Arts, Zoink Games s'est lacé dans un jeu d'aventures aux œuvres de Tim Burton ou encore à La Cité des Enfants Perdus de Jean-Pierre Jeunet. Dans le royaume imaginaire d'Aléa, aussi fantastique qu'inquiétant, une jeune fille nommée Paire va partir à la recherche de sa sœur nommée Impaire, capturée par une Reine Maléfique... Formellement très beau, le jeu se vit comme un conte sombre et initiatique rempli d'aventure et de rencontre étonnante. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez notre vidéo de Lost In Random de gameplay en français ci-dessous ainsi que le communiqué de presse.

Lost In Random est disponible actuellement sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 29,99€- voir ici pour les détails

ZOINK GAMES ET EA INVITENT LES JOUEURS À EXPLORER LE MONDE D’ALÉA DANS LOST IN RANDOM, POUR VIVRE UNE AVENTURE ORIGINALE ET IMPRÉVISIBLE, DISPONIBLE DÈS AUJOURD’HUI

Le studio primé Zoink transporte les joueurs dans une aventure à la fois chaotique, gothique et féérique, désormais disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch et PC sur Origin et Steam

REDWOOD CITY, Californie, 10 septembre 2021.–Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) et Zoink Games annoncent la sortie de Lost in RandomTM, une aventure fascinante dans un univers sombre et décalé où chaque décision dépend d’un lancer de dé. Sélection officielle du Festival de Tribeca 2021 et lauréat du prix du Meilleur Jeu Indépendant à la gamescom 2021, Lost in Random est un jeu d’action-aventure en solo qui ouvre aux joueurs les portes du monde d’Aléa, un univers imprévisible en constante évolution. Le jeu est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC sur l’application EA, Origin et Steam.

Lost in Random raconte l’histoire de deux jeunes sœurs, Paire et Impaire, qui se retrouvent à la merci de la Reine maléfique et de son terrible Dé noir. Séparée d’Impaire le jour de son douzième anniversaire, Paire part à l’aventure aux côtés de Décisse, un étrange dé vivant, pour traverser les six royaumes et sauver sa sœur des griffes de la Reine. Paire et Décisse devront affronter les sbires de la Reine dans des combats de dés explosifs au sein d’arènes de jeux géantes. Les joueurs devront adapter leur stratégie à la volée dans un mélange passionnant d’action en temps réel et d'arrêt du temps stratégique. Pour sauver Impaire et briser la malédiction qui pèse sur Aléa, les joueurs devront également collectionner des cartes pour se constituer un arsenal de capacités de combat redoutable et rencontrer des personnages uniques qui leur lanceront des défis inattendus.

« Au départ, Lost in Random nait de notre désir de créer un jeu basé sur le sentiment d’incertitude, plutôt que sur une mécanique spécifique », explique Olov Redmalm, directeur du jeu et scénariste principal chez Zoink Games. « Le thème du hasard nous a permis d’exprimer notre créativité dans tous les aspects du jeu, car chaque élément s’insère à sa manière dans l’univers onirique pour renforcer le plaisir du joueur. Lost in Random associe des dialogues finement ciselés à une narration riche en mystères et en émotions. Nous sommes impatients de voir les joueurs affronter leur peur du hasard et vivre une expérience qui, nous l’espérons, impactera leur vision de la vie.

Les dialogues de Lost in Random, écrits par Ryan North, auteur d’Adventure Time, de The Unbeatable Squirrel Girl de Marvel Comics et bien plus encore, renforcent l’ambiance lugubre de l’univers à chaque nouvelle rencontre. Visuellement inspiré par Shaun Tan, Tim Burton et Alice au pays des merveilles, le royaume d’Aléa prend vie sous les yeux des joueurs au fil de leur découverte de ses environnements époustouflants.

Le volume 1 et le volume 2 de la bande-son dynamique de Lost in Random sont disponibles dès aujourd’hui sur Spotify. Le jeu est disponible au prix de 29,99 € sur l’ensemble des plateformes. Les membres d’EA Play Pro bénéficient dès aujourd’hui d’un accès illimité au jeu complet.