Lost in Random : premier trailer du nouveau jeu de Zoink!

Lost in Random est le nouveau jeu du studio suédois Zoink! que l'on connait pour avoir développé une poignée de jeux très originaux dont The Kore Gang sur Wii, Stick it to the Man sur Wii U et Nintendo Switch ou encore Flipping Death et Fe sur Nintendo Switch. Autant dire que l'on attend Lost in Random avec impatience... Présenté hier dans le cadre de l’événement EA Play Live, Lost in Random promet déjà de développer un univers magique et onirique comme le studio en a le secret. Retrouvez une première présentation ci-dessous ainsi qu'un premier trailer.

Bienvenue dans le monde de Random, un sombre royaume dans lequel l’avenir de chaque citoyen est déterminé par un dé. Serez-vous vaincus par votre destin ou apprendrez-vous à apprivoiser le chaos pour en tirer parti ?

Lost in Random de Zoink le studio basé à Gothenburg est un jeu d'action-aventure, un conte de fée gothique porteur d'un message résolument moderne. Dans un monde dystopique où règnent l'incertitude et le chaos, la jeune Even et son compagnon Dicey, un dé vivant, vont vivre une aventure inoubliable. Au fil d'un long et dangereux voyage, ils devront apprendre à surmonter leur crainte de l'inconnu et faire tout leur possible pour vaincre la terrible malédiction de Random.

Les joueurs pourront jouer à Lost in Random en 2021 lorsque le jeu sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Origin et Steam

« Tout le monde peut s'identifier à cette crainte du chaos et de l'aléatoire qu'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne. Avec Lost in Random, notre objectif est de transporter les joueurs vers un monde alternatif où ils puiseront justement leurs forces dans cet aspect aléatoire de l'univers. » – Klaus Lyngeled, PDG et directeur du jeu, Zoink