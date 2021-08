Lost in Random remporte l'Award du Meilleur Jeu Indé de la gamescom 2021

Alors que la gamescom 2021 touche à sa fin, l'heure est venue de récompenser les jeux qui ont suscité le plus d'intérêt auprès du public. Dans la catégorie Best Indie, l'Award a été attribué au jeu Lost In Random développé par Zoink Games.

Bienvenue dans Lost in Random, un conte de fées sombre et décalé où tout se joue sur un lancer de dé. Aux côtés de votre compagnon Décisse, affrontez des adversaires terrifiants et explorez les six régions sinistres d’Aléa pour sauver votre sœur de l’emprise de la Reine maléfique. Récupérez des pièces au fil de votre aventure et échangez-les contre de puissantes cartes.

Lancez Décisse pour arrêter le temps au cours de batailles de dés périlleuses. Jouez vos cartes et libérez des attaques, des capacités, des combos dévastateurs et bien d'autres choses. Rencontrez les imprévisibles citoyens d'Aléa et menez des quêtes courageuses à travers les profondeurs du royaume.

Dans ce jeu d’action et d’aventure créé par le studio Zoink, venez à bout d’arènes de jeu géantes où la configuration du plateau change à chaque lancer de dé. Mais prenez garde, car un choix s’offrira à vous : vous adapter ou périr ! Partez à l'aventure aux côtés de la courageuse Paire et de son compagnon Décisse. Tentez votre chance et lancez-vous sur les routes de cette sombre contrée où seuls les plus braves peuvent espérer survivre.