Récapitulatif des conférences digitales dédiées au jeu vidéo

Avec le Covid-19 et l'annulation de tous les gros salons liés au jeu vidéo, les organisateurs ainsi que les développeurs et les éditeurs ont du se retrousser les manches ces dernières semaines pour trouver un moyen de communiquer avec les joueurs sur l'actualité de notre loisir préféré. Au final plusieurs événements digitaux seront diffusés à partir du mois de juin , pour ne rien rater, nous vous laissons ci-dessous un premier listing des festivités ainsi que les dates et les liens pour les visionner :

Evénement : Indie Live Expo 2020

Dates : 6 juin à 13h00

Site officiel - Twitch - Youtube

Evénement : Future Game Show

Dates : 6 juin 2020 à 23h30

Site officiel - Twitch - Youtube

Evénement : The Guerrilla Collective

Dates : Du 6 au 8 juin

Site officiel - Twitch

Evénement : LimitedRunSavesE3

Dates : 8 juin 2020 à 23h00

Site officiel - Twitch

Evénement : Ubisoft Forward

Dates : 12 juillet 2020 à 21h

Site officiel

Evénement : Gamescom 2020

Dates : du 27 au 30 août 2020

Site officiel

Si jamais vous voyez qu'il manque des événements, n'hésitez pas à nous le spécifier en commentaire ou en MP, nous mettrons la liste à jour !