The Guerrilla Collective - La scène du jeu indépendant créée son propre événement gaming début juin sur Twitch

Pour cette année 2020, les développeurs indépendants sont bien décidés à ne pas être la cinquième roue du carrosse après l'annulation massive des différents salons dédiés au jeu vidéo. Produit par Media Indie Exchange (The MIX), Guerrilla Collective est un événement gaming regroupant de grands noms de la scène indépendante et qui se tiendra du 6 au 8 juin sur Twitch.

Animé par Greg Miller, l'objectif de cet initiative est de présenter aux joueurs du monde entier l'actualité des jeux vidéo de la scène indépendante, avec des annonces concernant les titres à paraître prochainement, mais aussi de nouvelles révélations, et d'autres surprises à prévoir durant ces trois jours de célébration. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des studios qui seront là pour animer l'évènement :

Pour découvrir toutes les informations sur l'événement, nous vous laissons consulter le site officiel juste ici. Quant au live, il sera accessible sur la page Twitch du groupe à compter du 6 juin à 19h (heure française) .

Un regroupement mondial de studios majeurs de jeux vidéo indépendants et de partenaires est fier d’annoncer The Guerrilla Collective, un collectif d’éditeurs et de développeurs créé dans le but d’apporter aux joueurs du monde entier de nouvelles annonces sur leurs jeux préférés.

Cette célébration d’une durée de 3 jours débutera le 6 juin en collaboration avec des éditeurs, des développeurs et des médias, à travers une journée entière dédiée aux annonces et révélations : The Guerrilla Collective, le PC Gaming Show et le Future Games Show.

La programmation du 6 juin, révélée dès aujourd’hui sera riche en nouvelles annonces pour chaque plateforme. À 19h00 (heure française), le tout premier live de The Guerrilla Collective sera lancé, présenté par Greg Miller de Kinda Funny. Le PC Gaming Show fera un retour triomphal à 21h00 (heure française) avec toutes les dernières news et informations à propos du PC. Enfin, le Future Games Show diffusera révélations, interviews de développeurs ainsi que des discussions sur le sujet à partir de 23h30 (heure française).

Faisant également partie du “Summer of Gaming” d’IGN et du “Play For All” de GameSpot, The Guerrilla Collective est une initiative spontanée dédiée aux joueurs, créée dans le but de réunir gamers et développeurs afin de célébrer ensemble les jeux vidéo dans cette période difficile.

The Guerrilla Collective ainsi que d’autres éditeurs et développeurs de talent ont travaillé main dans la main afin que les joueurs puissent avoir leur dose d’annonces entre le 6 et le 8 juin, en plus des autres initiatives organisées tout au long de l’été.