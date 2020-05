La New Game+ Expo tenue par 14 éditeurs du jeu vidéo prévue pour le mois de juin

L'E3 et autres grosses conférences de jeu vidéo telles que la Gamescom ayant annulé les festivités pour cause de Covid-19, nombreux sont les éditeurs et développeurs à chercher une autre manière de communiquer avec les joueurs via la mise en place de conférences numériques. Aujourd'hui, c'est encore une nouvelle conférence, tenue par 14 éditeurs de renom qui vient d'être annoncée pour le 23 juin 2020 : la New Game+ Expo.

Si ce n'est pas la première ni la dernière conférence annoncée ces derniers jours, le casting d'éditeurs s'occupant de l'événement risque en revanche de faire plaisir à plus d'un joueur :

Acctil

Aksys Games

Arc System Works

Atlus

Grasshopper Manufacture

GungHo

Idea Factory

Inti Creates

Koei Tecmo

Natsume

NIS

Playism

Sega

SNK

Spike Chunsoft

WayForward