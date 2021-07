Philip Summers revient avec un guide dessiné à la main de Metroid NES

Il nous a fait rêver en 2020 en proposant un guide fait main pour le cultissime The Legend of Zelda, Philip Summers revient en 2021 avec un tout nouveau guide cette fois-ci consacré au non moins cultissime Metroid sorti en 1986 sur Nes. Au menu, des illustrations, cartes, et solutions entièrement dessinées par la main de maître de Philip Summers. Comme pour le guide de The Legend of Zelda, les premiers exemplaires auront le droit à une illustrations uniques sur la couverture. Bon à savoir, les exemplaires sont toujours proposés en quantité très limitée, donc assurez-vous de bien suivre la page Twitter de Philip Summers, les précommandes vont ouvrir très bientôt .

Et pour ceux préférant le format numérique, ses précédentes créations sont à retrouver sur sa boutique en ligne Hand-Drawn Game Guides.