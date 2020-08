PES 2021 : toujours pas de PES cette année sur Nintendo Switch

C'est officiel, cette année encore la série PES ne passera pas par la case Nintendo Switch. En effet, dans une entrevue publiée par AltChar, Lennart Bobzien, responsable de la marque PES en Europe, a confirmé que PES 2021 ne sortirait pas sur Nintendo Switch. II semblerait donc que Konami continue de bouder la console de Nintendo et ne soit toujours pas décidé à y adapter sa licence.

Alors mauvaise ou bonne nouvelle ? Selon les points de vue, chacun argumentera... Entre ceux notant que les versions Nintendo Switch de FIFA se vendent toujours très bien (voir ici) et que donc il y a un public pour des jeux de foot sur Nintendo Switch, et les autres, rappelant à quel point les versions Switch des FIFA sont toujours des versions au rabais. D'ailleurs on sait déjà que FIFA 21 prévu le 9 octobre 2020 se contentera du strict minimum "sans aucune innovation ou nouveauté de gameplay..."

Source : Altchar