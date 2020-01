FIFA 20 : en France, la version Switch cartonne et se vend mieux que la version Xbox One

D'après des informations publiées par le site Le Monde (se basant sur les charts de Gfk) la Nintendo Switch placerait près de dix titres dans le Top 20 des meilleures ventes de jeux vidéos de l'année 2019 en France. D'ailleurs, un jeu sur deux vendus en boutique en 2019 serait un jeu Switch (contre un quart l'année précédente !) Retrouvez la liste des dix jeux Nintendo ci-dessous

Liste des jeux Nintendo dans le top 20 des meilleures ventes de jeux vidéo en France en 2019

New Super Mario Bros. U Deluxe (4 e place )

place ) Luigi’s Mansion 3 (5 e place)

place) Pokémon Epée et Pokémon Bouclier (6 e place)

place) Super Mario Party (7 e place)

place) Mario Kart 8 Deluxe(? e place)

place) Link’s Awakening (10 e place)

place) Super Smash Bros. Ultimate (11 e place)

place) The Legend of Zelda : Breath of the Wild (12 e place)

place) Super Mario Maker 2 (13 e place)

place) Super Mario Odyssey (17e place)

Par ailleurs le top 20 des meilleures ventes de l'année accueillerait aussi deux jeux tiers sortis sur Nintendo Switch : Minecraft et surtout FIFA 20 qui, dans sa version Switch, se paierait même le luxe de s'être mieux vendu que la version Xbox One au point d'être deuxième des meilleures ventes de l'année ! Une première pour Nintendo, et, il faut bien l'avouer, une vraie surprise.

A noter que si le top 20 fait la part belle aux jeux développés directement par Nintendo, quelques jeux Switch développés par d’autres studios s’y sont faufilés, à l’image du Minecraft de Microsoft ou du FIFA 20 d’Electronic Arts. La version pour Switch « s’est mieux vendu que la version Xbox One », a souligné le directeur de Nintendo France – avoir un FIFA pour Switch en deuxième place des ventes de l’année est inédit pour Nintendo.

Source : Lemonde