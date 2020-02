Le moteur Frostbite bientôt sur Nintendo Switch ?

Frostbite est un moteur de jeu développé par le studio de développement suédois DICE pour leur série Battlefield que l'on retrouve dans de nombreuses productions Electronic Arts notamment les derniers Fifa... Seulement pour le moment, le moteur n'a toujours pas été porté sur Nintendo Switch malgré différents signes et rumeurs... Mais peut-être qu'EA va finalement sauter le pas si on en croit une offre d'emploi repérée il y a quelque temps par un youtubeur du nom de Doctre81 (et qui a depuis été modifiée...) EA y cherchait un "ingénieur logiciel" avec une expérience globale de développement sur la Nintendo Switch afin de travailler spécifiquement sur le moteur Frostbite.

Alors Frostbite va-t-il enfin débarquer sur Nintendo Switch, apportant avec lui différents portages ? On se souvient qu'en 2017 , les responsables du développement de FIFA avaient expliqué avoir préféré créer un moteur sur mesure pour la Nintendo Switch pour éviter un portage au rabais de leur jeu... Depuis la Nintendo Switch cartonne- et contre toute attente, les Fifa "adaptés" à la console aussi... Peut-être que finalement EA a réussi à porter son moteur sans faire trop de compromis...

Source : Reddit