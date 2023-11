Persona 5 Tactica nous fait vibrer avec son trailer de lancement

Ce vendredi 17 novembre le RPG était à l'honneur avec d'un côté Super Mario RPG, et de l'autre Persona 5 Tactica. La nouvelle création d'Atlus portée par SEGA en Europe permet aux fans des Voleurs Fantômes de retrouver Joker et ses compagnons dans un nouvel univers où la tactique occupe une place majeure. Disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous. Et si vous n'en avez pas eu l'occasion, notre test est disponible à la lecture juste-ici.

A propos de Persona 5 Tactica : À la suite d'un incident étrange, les Voleurs fantômes errent dans un royaume mystérieux où les habitants subissent une oppression tyrannique. Encerclés par un groupe militaire appelé les Légionnaires, ils courent un grave danger jusqu'à ce qu'une mystérieuse révolutionnaire nommée Erina les sauve et leur fasse une offre alléchante, en échange de leur aide. Quels mystères peuvent bien se cacher derrière Erina et le marché qu'elle propose aux Voleurs fantômes ? Renversez vos ennemis et triomphez avec panache grâce à de puissantes Persona ainsi qu’un large éventail d'armes, dans ce nouveau RPG tactique dérivé du cultissime Persona 5.