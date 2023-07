Persona 5 Tactica présente ses personnages dans un nouveau trailer

C'est à l'occasion de l'Anime Expo 2023 que Atlus a décidé de dévoiler des informations supplémentaires concernant leur nouveau jeu de rôle tactique Persona 5 Tactica. Si les fans du jeu principal connaissent sans doute Joker et ses compagnons, une petite piqûre de rappel ne fais pas de mal pour les moins experts d'entre-nous. Pour rappel, Persona 5 Tactica sortira le 17 novembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Ce trailer et ces nouvelles informations ont été dévoilés lors de la conférence ATLUS Presents: The Official Persona 5 Tactica Panel à l'Anime Expo, qui réunissait également plusieurs des principaux comédiens de doublage anglophone du jeu, comme Leeanna Albanese (Erina), Matthew Mercer (Yusuke), Cherami Leigh (Makoto) et Xanthe Huynh (Haru).

À propos de Persona 5 Tactica :

À la suite d'un incident étrange, les Voleurs fantômes errent dans un royaume étrange où les habitants subissent une oppression tyrannique. Encerclés par un groupe militaire appelé les Légionnaires, ils courent un grave danger jusqu'à ce qu'une mystérieuse révolutionnaire nommée Erina les sauve et leur propose une offre alléchante en échange de leur aide. Quelle vérité peut bien se cacher derrière Erina et le marché qu'elle propose aux Voleurs fantômes ?