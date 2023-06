Persona 5 Tactica - Atlus confirme que le jeu sortira aussi sur Nintendo Switch

Persona 5 Tactica ou P5T pour les intimes est la nouvelle corde à l'arc Persona 5, après Persona 5 Royal, Persona 5: Dancing in Starlight, Persona 5 Strikers et... Persona 5. Annoncé, d'abord par erreur sur l'instagram d'Atlus, puis officiellement lors de la conférence Xbox et Bethesda Showcase, le jeu ne s'était pas encore vu confirmé sur Nintendo Switch (malgré le leak de sa boîte sur Nintendo Switch), c'est désormais chose faite.

En effet, Atlus, lui-même a confirmé que le jeu arrivera bel et bien sur la console hybride dans la description de sa bande-annonce sur Youtube. Le jeu sortira donc le 17 novembre prochain sur tous les supports possibles, y compris notre bien-aimée Nintendo Switch.