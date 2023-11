Persona 5 Tactica - Le producteur Atsushi Nomura prend la parole dans une nouvelle vidéo

Les Voleurs Fantômes de Cœurs sont de retour en novembre avec un spin off orienté tactique de Persona 5, sobrement intitulé Persona 5 Tactica. S'il nous tarde de pouvoir poser nos mains sur le jeu pour vous délivrer un premier avis, nous pouvons d'ores et déjà s'abreuver de quelques informations sur les secrets de développement du jeu grâce à une interview des développeurs, sous-titrée en français. Nous vous laissons la découvrir ci-dessous, et nous vous donnons rendez-vous le 17 novembre 2023 pour la sortie du jeu en versions physique et dématérialisée.

Dans cette vidéo, le producteur Atsushi Nomura parle de ses propres expériences ainsi que de son histoire, présente le gameplay de Persona 5 Tactica ainsi que son intrigue, les Phantom Thieves et les nouveaux personnages : Erina et Toshiro.