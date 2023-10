Persona 5 Tactica nous dévoile encore plus de contenu

Les Voleurs Fantômes de Cœurs ont encore récidivé ! Ils se sont infiltré chez ATLUS et nous proposent de découvrir cette semaine leur butin composé de nouveaux détails sur les personnages, armes Personae et plus encore pour le jeu Persona 5 Tactica. Nous vous laissons admirer le trailer ci-dessous. Pour rappel, Persona 5 Tactica sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 17 novembre 2023 .

ATLUS a dévoilé aujourd'hui une nouvelle bande-annonce pour son tout nouveau RPG tactique Persona 5 Tactica. Cette vidéo permet aux fans de découvrir sous un nouveau jour les personnages principaux de Persona 5 Tactica, notamment Ryuji Sakamoto, Ann Takamaki, Yusuke Kitagawa, Makoto Niijima, Futaba Sakura et Haru Okumura. Renversez vos ennemis et triomphez avec panache dans Persona 5 Tactica grâce à de puissantes Personae et un vaste éventail d'armes, dans ce nouveau RPG tactique dérivé du cultissime Persona 5