Persona 5 Strikers s'offre un nouveau trailer de lancement pour sa sortie

Nous y sommes, les voleurs fantômes reprennent du service et ce dès aujourd'hui. Si vous ne le saviez pas, Persona 5 Strikers est la suite du J-RPG Persona 5 sous la forme d'un musou (ex : Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau) développé par Omega Force et Koei Tecmo et édité par Atlus. En effet, l'univers dynamique et singulier de la licence Persona colle parfaitement avec le style frénétique des musou, une belle façon de prolonger notre expérience Persona 5.

D'ores et déjà disponible sur PC, PS4 et Nintendo Switch, le titre s'est offert aujourd'hui un nouveau trailer de lancement disponible ci-dessous. Si vous hésitiez encore à passer à la caisse et si l'opus vous fait de l'oeil, alors retrouvez notre test ICI sans spoiler.

Source : Youtube