Atlus serait-il tenté par le portage d'autres licences sur Nintendo Switch ?

Comme chaque année depuis 2015, Atlus a pris pour habitude de sonder directement les consommateurs afin de grappiller quelques informations intéressantes pour orienter leur développement au fil des ans. Ainsi pour ce questionnaire 2020, entre deux questions sur le genre de jeu préféré, ou encore le média le plus utilisé pour se tenir au courant de l'actualité, une question très intéressante a réussi à se faufiler :

Q47 : Si les jeux Atlus précédents (jeux qui peuvent être joués sur d'autres supports, sans ajouter d'éléments supplémentaires) étaient portés sur Nintendo Switch, voudriez-vous y jouer ? Sélectionnez ci-dessous tous les titres auxquels vous souhaitez jouer sur Nintendo Switch. Revelations: Persona Persona 2: Innocent Sin / Eternal Punishment Persona 3, Persona 3 FES, and Persona 3 Portable Persona 4 and Persona 4 Golden Persona 5 and Persona 5 Royal Shin Megami Tensei III: Nocturne Shin Megami Tensei IV Shin Megami Tensei IV: Apocalypse Série Digital Devil Saga: Avatar Tuner Devil Summoner: Soul Hackers Série Devil Summoner: Raidou Kuzunoha Série Etrian Odyssey 13 Sentinels: Aegis Rim Persona Q Catherine: Full Body Odin Sphere Leifthrasir Dragon’s Crown Pro Je ne veux pas jouer sur Nintendo Switch

Alors que Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch (au Japon pour le moment), et qu'un Etrian Odyssey est en développement depuis 2018, qu'est-ce qu'Atlus peut bien préparer pour la console hybride de Nintendo ? Parmi les jeux cités plus haut, y en a-t'il un ou plusieurs que vous aimeriez (re)découvrir sur Nintendo Switch ?