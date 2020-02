"Continuez à vous battre pour Persona 5 sur Switch" déclare Atlus

Alors que Persona 5, ressortira dans quelques temps en Europe sur PlayStation 4 avec plusieurs améliorations comme un nouveau personnage ou un nouveau trimestre, des rumeurs autour de Persona 5 sur Switch continuent d'être diffusées un peu partout sur Internet. Alors que Joker est disponible en tant que personnage de Super Smash Bros. Ultimate depuis près d'un an, et que le spin-off/sequel du jeu, Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers arrive dans très peu de temps au Japon sur Switch (la date de sortie occidentale semble être devenue un secret d'Etat), nous n'avons toujours aucune information sur une possible arrivée du jeu original sur Nintendo Switch, que ce soit dans sa version de 2017 ou sa version "Royal". Cependant, Atlus, et plus spécifiquement Ari Advincula,responsable de la communication d'Atlus, s'est dernièrement exprimé sur ce sujet :

Vous voulez ce que vous voulez, et si vous ne nous le faites pas savoir, nous ne pourrons jamais le faire. Il est important de toujours exprimer votre opinion. Pour Persona, continuez à nous dire ce que vous voulez, continuez à vous battre.

Le message est donc clair : un portage de Persona 5, voire de la version améliorée de mars prochain sur Nintendo Switch pourrait être envisagé si un soutien de la communauté est présent (bien que Advincula indique qu'elle "se battait" également en interne pour réaliser le projet).

Source : Ign