Les Voleurs Fantômes enfin pris sur le fait dans la bande-annonce de lancement de Persona 5 Strikers

L'attente touche enfin à sa fin. Dès le 23 février , vous pourrez enfin mettre la main sur Persona 5 Strikers. Pour l'occasion Atlus a sorti les grands moyens et nous dévoile la bande-annonce de lancement explosive de son musou ! Testé 8.5/10 (notre test ICI) par notre ami @ggvanrom le titre fait partie des grands jeux très attendus pour ce début d'année 2021 sur Nintendo Switch. Il se lance enfin après des mois d'attentes et célèbre sa sortie sur Nintendo Switch en grande pompe.

Après l'arrivée de Joker, le protagoniste du cinquième épisode de la saga Persona et de Persona 5 Strikers, l'espoir de voir la licence débarquer sur Nintendo Switch était permis et c'est désormais chose faite avec l'arrivée de cet épisode spin off.