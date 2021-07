Atlus annonce de grosses surprises pour les 25 ans de Persona

En septembre , la licence Persona, très prisée chez les amateurs de J-RPG, fêtera ses 25 ans. Pour l'occasion Atlus qui édite la série vient d'ouvrir un site teaser (cliquez ici) afin d'amorcer les festivités "Persona 25th Anniversary YEAR".

Élément intéressant, le site annonce pas moins de 7 cases semblants annoncer un nouveau projet chacune (ou tout du moins une annonce inédite par case). La première de ces annonces nous donne rendez-vous en septembre . Ces annonces seront dispersées sur une année entière puisque la dernière nous sera révélée en automne 2022 .

Alors que Persona 5 Strickers est sorti il y a à peine quelques mois sur Nintendo Switch et que Joker, le protagoniste de Persona 5 évolue très bien sur Super Smash Bros. Ultimate, les joueurs évoluant sur la console hybride peuvent s'attendre à ce qu'au moins une ou plusieurs des annonces les concernent. Serait-ce le moment tant attendu d'une sortie de Persona 5 ou mieux encore de Persona 5 Royal sur Nintendo Switch ? À l'heure où Shin Megami Tensai V sort sur Nintendo Switch dans quelques mois nous ne pouvons qu'en rêver. En effet, il est bon de rappeler que la saga Persona est un spin-off de la licence Shin Megami Tensai.

En attendant nous suivrons ces annonces avec intérêt et nous vous tiendrons évidemment informés ici-même. Qu'attendez-vous de ces annonces ?

En 2021, la série « Persona » a dépassé les 15 millions de ventes mondiales cumulées. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude et nous remercions tous ceux qui nous ont aidés et soutenus pendant longtemps. En septembre, la série "Persona" fêtera enfin ses 25 ans. Avec gratitude envers vous tous, nous préparons avec beaucoup de plaisir des surprises pour la "Persona 25th Anniversary year" pendant environ un an, de septembre 2021 à l'automne de l'année prochaine.

