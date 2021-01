Persona 5 Strikers : découvrez toute la bande des Voleurs Fantômes dans un nouveau trailer

Persona 5 Strikers fait partie des jeux les plus attendus en ce début d'année 2021 par la communauté des fans de la série des Persona. Développé par Koei Tecmo et Omega Force, les pères derrière les Warriors (Dynasty Warriors, Hyrule Warriors, etc.) ce Persona à la sauce musou, vous replongera 6 mois après les événements de Persona 5 (retrouvez notre preview ici). Afin de nous faire patienter, l'éditeur nous a réservé une petite surprise aujourd'hui.

En l'occurrence nous découvrons par le biais de la chaîne Youtube officielle de Nintendo, un nouveau trailer introduisant chaque protagoniste du jeu (Joker, Sophie, Skull, ...). Attention cependant si vous n'avez pas fait Persona 5 ou Persona 5 Royal il se pourrait que certaines informations vous gâchent la surprise. Si vous êtes encore là c'est que vous voulez en savoir plus. Retrouvez donc sans plus attendre le nouveau trailer en question ci-dessous.

Pour rappel, Persona 5 Strikers est attendu sur PS4, PC et Nintendo Switch le 23 février 2021 . It's show time!

Source : Youtube