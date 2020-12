Persona 5 Strikers annonce officiellement sa date de sortie en France sur Nintendo Switch

Après les nombreux leaks et rumeurs concernant Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers, Koei Tecmo vient tout juste d'annoncer officiellement la sortie de son nouveau musou en Occident. Initialement sorti au Japon le 20 février 2020 , nous apprenons via le trailer officiel disponible ci-dessous, que cette version Occidentale change de nom pour Persona 5 Strikers (anciennement Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers). De plus, le titre est attendu chez nous le 23 février 2021 sur PC (Steam), PS4 et Nintendo Switch.

L'information la plus importante à retenir de ce trailer est que le titre bénéficiera d'une traduction textuelle intégrale dans plusieurs langues, dont le français, justifiant ainsi les nombreux mois de décalage avec sa sortie japonaise tout comme son opus précédent Persona 5 Royal. Une jolie attention de la part de l'éditeur de vouloir faire découvrir la licence Persona à l'échelle internationale. Peut-on alors imaginer que les prochains titres le seront aussi avec pourquoi pas cette fois-ci une sortie simultanée ?