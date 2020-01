Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers : des images et un premier trailer de la version Nintendo Switch

Vu lors de l'Evo 2020, un spot de publicité pour Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers, le spin-off de Persona 5 qui fait débarquer la série sur Nintendo Switch après l'intrusion de Joker dans le roster des combattants de Smash Bros- voir ici et la sortie de Tokyo Mirage Session #FE (voir notre test.) Retrouvez le sur cette page. En prime, retrouvez des images de la version Switch capturée sur l'eShop japonais de la console. L'occasion de constater que le jeu prendra près de 10 Go dans la mémoire ou sur la carte SD de la Nintendo Switch.

Pour rappel, Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers est attendu sur PS4 et Nintendo Switch le 20 février 2020 au Japon... Pour l'Europe et les Etats-Unis, par contre, c'est encore le flou. On espère que nous aurons des nouvelles très vite. Sinon, pour les fans impatients, il faudra se rabattre sur l'import.