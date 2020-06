Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers arrive sur Nintendo Switch en Corée du Sud

Attendu par les fans, Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers est l'un des Musou les plus attendus de l'année 2020. Mariant à la fois l'univers de Persona 5 mais aussi le savoir-faire de Omega Force, connu pour ses Dynasty Warriors, One Piece : Pirate Warriors et Hyrule Warriors.

Pour rappel, Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers est à ce jour uniquement sorti au Japon depuis le 20 février dernier et malheureusement aucune date de sortie nous a été transmise jusqu'à ce jour pour l'occident et les Etats-Unis. Cependant, un joueur coréen vient de découvrir récemment l'ajout du jeu sur l'eshop coréen de la Nintendo Switch, indiquant par la même occasion sa sortie pour le 18 juin 2020 en Corée du Sud. Mieux encore, cette version du jeu bénéficierait d'une traduction anglaise.

Pouvons-nous nous attendre à une annonce imminente de la part d'Atlus concernant une sortie également en occident ? Affaire à suivre.

