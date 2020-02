Persona3Remake : les fans de Persona se mobilisent sur Twitter

Si vous êtes un habitué des réseaux sociaux et notamment de Twitter, vous avez peut-être halluciné en découvrant hier soir que le hashtag #Persona3Remake était en TT dans de nombreux pays dont la France ! Et dans ce cas vous avez sans doute cru qu'ATLUS avait enfin annoncé un remake de son jeu culte Persona 3, initialement sorti sur PS2 en 2006 (au Japon et en 2008 en France) d'autant plus que le 31 janvier est une date très importante dans le jeu... Seulement, il n'en est rien. Il s'agit en fait d'une incroyable campagne de tweet virale, à priori orchestrée par des fans via les comptes Persona 3 Remake Status et Official ATIUS West (la faute dans ATLUS étant intentionnelle) et relayée par les fans et gamers du monde entier ! L'idée étant bien entendu de forcer la main à ATLUS en démontrant à quel point le remake est réclamé par les joueurs. On ne sait pas si cela marchera mais il faut reconnaître que c'est assez impressionnant.

Pour le moment, Atlus n'a pas commenté cette opération et évidemment nous vous tiendrons au courant des éventuels développements...