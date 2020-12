Persona 5 Strikers officialise sa date de sortie en Europe via un nouveau trailer qui aurait fuité

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers fait enfin parlé de lui après de longs mois de silence. Il aura fallu être extrêmement patient pour enfin obtenir des informations le concernant et, en l'occurrence, c'est la date de sortie officielle de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers qui vient tout juste de fuiter.

C'est en vérité le compte officiel Youtube d'Atlus (éditeur du jeu) qui aura révélé cette information par le biais d'un nouveau trailer rendu maintenant indisponible aux internautes. Cependant, certains malins ont réussi à le télécharger et à l'upload à temps sur Internet. Disponible ci-dessous, cette vidéo nous permet d'apprendre que Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers est attendu en Occident le 23 février 2021 sur PC (Steam), PS4 et Nintendo Switch. D'ailleurs, Atlus en aurait profité pour changer le nom du jeu et le rebaptiser Persona 5 Strikers.

Si vous ne le saviez pas, Persona 5 Strikers est un genre musou développé par Koei Tecmo et Omega Force (comme Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau) dans l'univers de Persona 5 où Joker et toute sa bande devront se mesurer à un nouvel antagoniste. Nous espérons que le titre bénéficiera d'une traduction française à l'instar de ce qu'il s'est produit pour Persona 5 Royal.

Initialement sorti au Japon le 20 février 2020 , le titre d'Atlus aura souffert d'un an de décalage, un retard assez conséquent pour les fans de cet univers. Alors êtes-vous prêt à voler une nouvelle fois des coeurs ?

