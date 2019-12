Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers - Découvrez Makoto

Elève studieuse et sœur cadette de la procureur chargée de coincer Joker et les Phantom Thieves dans Persona 5, Makoto Niijima se dévoile à nous ce jour par le biais d'une nouvelle vidéo. Disponible sur la page Youtube officielle d'Atlus, la vidéo de gameplay tirée de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers nous dévoile les talents de Makoto (nom de code Queen) pour les arts martiaux, ou encore lorsqu'elle chevauche son Persona Johanna, prenant la forme d'une grosse cylindrée.

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers est toujours attendu pour le 20 février 2020 sur les Nintendo Switch japonaises, Atlus nous laisse encore dans le flou quant à la date d'arrivée du titre en Occident.