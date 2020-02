Une démo japonaise pour Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers

La sortie nippone de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers se rapproche de plus en plus et Atlus semble être aux petits oignons avec le public japonais, tandis qu'en Occident c'est loin d'être le cas ! Ainsi, alors que nous ne connaissons même pas la date de sortie du jeu, les Japonais peuvent dès aujourd’hui s'essayer à une démo du jeu, qui fait environ une quarantaine de minutes. Voici une vidéo de l'intégralité de la démo (en japonais, bien évidemment)

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers sortira le 20 février au Japon, soit dans moins d'un mois, tandis qu'aucune date n'a été communiqué pour le reste du monde