Persona 5 Strikers s'est écoulé à 1,3 million d'exemplaires dans le monde

Sorti en février dernier, Persona 5 Strikers a semble-t-il rencontré son public si on se fie à ce communiqué d'Atlus qui se félicite d'avoir écoulé dans le monde près de 1,3 million d'exemplaires du jeu. Un chiffre qui inclut les versions physiques et les versions numériques. Pour rappel, Persona 5 Strikers est la suite inattendue façon musou de Persona 5- qui n'est malheureusement toujours pas disponible sur Nintendo Switch (logique) Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, retrouvez notre test complet ICI et toutes nos news précédentes LA.

Notez pour finir, qu'Atlus en profite pour dévoiler les chiffres de ventes japonais de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster HD, alors que le jeu est attendu en Occident le 25 mai prochain (voir notre preview ici.) Disponible au Japon depuis le 29 octobre dernier , le jeu s'est déjà écoulé sur l'archipel à 250 000 exemplaires.