Paper Mario : The Origami King - découvrez les premières minutes de gameplay du jeu via le Nintendo Treehouse Live

Hier était un jour un peu particulier du côté de chez Nintendo car se déroulait le Nintendo Treehouse Live qui a été plus ou moins bien accueilli par la communauté après l'annonce du projet de Wayforward (ici). En l'occurrence, durant le Nintendo Treehouse Live nous avons pu en apprendre plus sur le prochain Paper Mario : The Origami King car 30 minutes de gameplay nous ont été dévoilées.

Ces images exclusives nous ont permis d'en savoir plus sur l'univers, les personnages, les enjeux, l'histoire, du système de combat et bien plus encore. Retrouvez le replay de ce live ci-dessous.

Pour rappel, Paper Mario : The Origami King est attendu sur Nintendo Switch le 17 juillet 2020 soit dans un peu moins d'une semaine. Etes-vous impatient de mettre la main dessus ?

