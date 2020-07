Bakugan Champions of Vestroia : la surprise du Nintendo Treehouse Live

Cette journée a été particulièrement riche en informations du côté de Nintendo. En effet, c’est durant le Nintendo Treehouse Live d'aujourd’hui que nous avons pu en apprendre plus d’une part sur le futur Paper Mario : The Origami King et d’autre part sur un projet secret du studio Wayforward, les pères de la série Shantae. A la surprise générale, ce projet secret se révèle être Bakugan Champions of Vestroia.

Bakugan Champions of Vestroia est prévu le 3 novembre 2020 exclusivement sur Nintendo Switch.

Nous vous invitons à visionner ci-dessous le trailer officiel du jeu. Qu’avez-vous pensé de cette annonce ? N’hésitez pas à nous faire part de votre avis en commentaire.

