One Piece : Pirate Warriors 4 - Okiku montre tout son potentiel en vidéo

Décidément l'actualité autour du genre musou est très active dernièrement. Après la récente sortie de Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau et des annonces autour Persona 5 Strikers (voir notre news dédiée ici), c'est au tour de One Piece : Pirate Warriors 4 de révéler ses dernières informations. Teasé il y a quelques semaines de cela dans le Weekly Shonen Jump, l'un des samouraïs de Wano Kuni à savoir Okiku rejoint désormais le casting du jeu et montre enfin sa panoplie d'attaques en vidéo.

Pour rappel, Okiku est disponible dans le pack payant Wano aux côtés de Kin'emon et l'illustre Oden Kozuki (sortie prochainement). Découvrez le trailer en question ci-dessous.

Source : Youtube