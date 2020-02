One Piece : Pirate Warriors 4 - Place à Barbe Blanche et ses Commandants

Après avoir fait le tour des membres de l'équipage des Mugiwara, ou encore des Empereurs Kaido et Big Mom, One Piece : Pirate Warriors 4 s'attaque maintenant à la présentation des personnages de l'équipage de Barbe Blanche. Ainsi, Bandai Namco nous dévoile 3 nouvelles vidéos de gameplay sur sa page Youtube japonaise, mettant en avant Edward Newgate, connu sous le nom de Barbe Blanche, ainsi que deux de ses commandants : Portgas D. Ace et Marco.

Pour en apprendre davantage sur leur style de combat, nous vous laissons visionner les vidéos ci-dessous. Pour rappel, One Piece : Pirate Warriors 4 est attendu sur Nintendo Switch le 27 mars 2020 .