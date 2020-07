One Piece : Pirate Warriors 4 - le DLC Whole Cake Island est disponible

Avis aux fans du manga One Piece, cette news est faite pour vous. Aujourd'hui est un jour un peu particulier car le jeu One Piece : Pirate Warriors 4 va accueillir de nouveaux personnages jouables via un pack DLC payant (11.99€ toutes plateformes confondues). En effet, plongez dans la bataille de One Piece : Pirate Warriors 4 et profitez de nouveautés musclées avec trois personnages issus de l'arc Whole Cake Island :

Charlotte Smoothie

Charlotte Cracker

Judge Vinsmoke

Pour rappel, One Piece : Pirate Warriors 4 est d'ores et déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Découvrez ce "monster trio" en action grâce au trailer situé ci-dessous.

Source : Youtube