One Piece : Pirate Warriors 4 - Découvrez du gameplay de la version Nintendo Switch

Disponible officiellement aujourd'hui sur Nintendo Switch, One Piece : Pirate Warriors 4 est le dernier musou en date reprenant l'univers de Eichirō Oda. Alors que l'essentiel du gameplay montré en vidéo jusqu'à présent était issu des versions concurrentes, nous pouvons enfin avoir un meilleur aperçu de la version dédiée à la console hybride de Nintendo.

Aujourd'hui c'est donc la chaine Youtube Nintendo World Report TV qui nous permet de voire ladite version en action, et ce pendant plus de 45 minutes. Parfait afin de voir le rendu des cinématiques, et si l'aspect technique n'a pas trop souffert sur cette version.