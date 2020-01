One Piece Pirate Warriors 4 : Focus sur Kaido, Big Mom et Hawkins

La sortie de One Piece : Pirate Warriors 4 se rapproche de plus en plus et Bandai Namco continue d'alimenter la hype autour du jeu en sortant 3 nouvelles vidéos promotionnelles, qui nous montrent les capacités de 3 personnages, un par vidéo. C'est donc Kaido, Big Mom et Basil Hawkins qui sont sous les projecteurs aujourd'hui. Voici un rapide résumé de leur compétences :

Kaido : Attaque avec sa massue. Peut se transformer en dragon afin de contrôler les éléments.

Big Mom : Attaque avec son soleil et son nuage. Peut changer de forme afin de lancer des coups d'épées avec une grande portée

Basil Hawkins : Attaque avec son épée mais peut aussi utiliser des capacités centrées sur des pouvoir vaudous. Peut se transformer en homme de paille.

Pour rappel, One Piece : Pirate Warriors 4 sortira le 27 mars 2020 et le 26 mars au Japon , soit dans à peine un peu plus de 2 mois !

Source : Youtube